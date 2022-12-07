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09:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Пушилин обвинил Украину в желании «пропиариться» на обмене пленными

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин утверждает, что Украина стремится получить «информационную выгоду» на теме обмена пленными. По его словам, это препятствует договорному процессу, и сами переговоры проходят сложно.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Он уверяет, что российская сторона «пытается вытащить абсолютно каждого». «Противнику же, наоборот, зачастую важны лишь распиаренные личности — те же “азовцы” (батальон “Азов” признан экстремистской организацией.— “Ъ”), в результате обмена которых можно получить информационную выгоду», — сказал Пушилин в интервью ТАСС.

Отметим, что ранее представители российских властей говорили, что не планируют обменивать бойцов «Азова». Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Россия должна сделать все, чтобы «нацистские преступники» предстали перед судом, и они не должны подлежать обмену.

Врио главы ДНР сказал, что переговоры «сдвигаются с мертвой точки», когда удается получить полную информацию о местонахождении пленных, с одной стороны. «С другой — когда наши переговорщики находят возможность предложить то, что интересно конкретным лицам по ту сторону “баррикад”, отвечающим за те или иные этапы», — добавил он.

Крупный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 3 ноября, тогда обменяли 107 на 107 человек. Позже обмены начали проводить регулярно: 23 ноября (35 на 35), 25 ноября (9 на 9), 24 ноября (50 на 50), 28 ноября (23 на 23), 1 декабря (50 на 50). Вчера, 6 декабря, Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 60 на 60.

Лаура Кеффер

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