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10:45 (мск), источник: ТАСС

В ДНР при столкновении грузовика с военнослужащими и микроавтобуса погибли 16 человек

ТАСС, 7 декабря. Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики, погибли 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди погибших водитель грузовика. На месте ДТП работают оперативные службы, которые выясняют обстоятельства аварии. Также в экстренных службах сообщили, что пострадавшие находятся в реанимации. «Трое пострадавших тяжелые, [это] военные, [они находятся] в реанимации», — сказал собеседник агентства.

Минздрав региона заявил, что число пострадавших возросло до четырех.

«В Торезскую центральную городскую больницу привезли четырех пострадавших после ДТП», — сказали в Минздраве ДНР.

Позже в экстренных службах сообщили, что число пострадавших возросло до шести. «По уточненной информации, 15 человек погибли, шесть пострадали. Трое [доставлены] в Шахтерск, трое — в Торезскую ЦРБ. Всего шесть пострадавших на данный момент», — сказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших уточняется.

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