В ДНР при столкновении грузовика с военнослужащими и микроавтобуса погибли 16 человек

«На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди погибших водитель грузовика. На месте ДТП работают оперативные службы, которые выясняют обстоятельства аварии. Также в экстренных службах сообщили, что пострадавшие находятся в реанимации. «Трое пострадавших тяжелые, [это] военные, [они находятся] в реанимации», — сказал собеседник агентства.
Минздрав региона заявил, что число пострадавших возросло до четырех.
«В Торезскую центральную городскую больницу привезли четырех пострадавших после ДТП», — сказали в Минздраве ДНР.
Позже в экстренных службах сообщили, что число пострадавших возросло до шести. «По уточненной информации, 15 человек погибли, шесть пострадали. Трое [доставлены] в Шахтерск, трое — в Торезскую ЦРБ. Всего шесть пострадавших на данный момент», — сказал собеседник агентства.
Состояние пострадавших уточняется.