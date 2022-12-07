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11:13 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянку задержали по подозрению в подготовке госпереворота в Германии

БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Среди задержанных по подозрению в подготовке к госперевороту в ФРГ есть россиянка, заявила Генпрокуратура Германии. По данным ведомства, были задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в одиннадцати федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.

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«Сегодня рано утром (7 декабря 2022 года) Федеральная прокуратура арестовала 22 предполагаемых члена и трех предполагаемых сторонников террористической организации на основании ордеров на арест, выданных следственным судьей Федерального верховного суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.

«Арестованные подозреваемые принадлежат к террористической организации, основанной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны», — пояснила прокуратура.

«Согласно проведенным до сих пор расследованиям, есть также подозрение, что отдельные члены группировки вели конкретную подготовку к насильственному вторжению в бундестаг Германии с помощью небольшой вооруженной группы. Детали еще предстоит выяснить», — говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Гражданка РФ, задержанная в Германии, подозревается в посредничестве между «лидером заговора и представителями России» — генпрокуратура ФРГ.

В то же время, нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков в ФРГ, добавила немецкая генпрокуратура.

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