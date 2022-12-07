Россиянку задержали по подозрению в подготовке госпереворота в Германии

«Сегодня рано утром (7 декабря 2022 года) Федеральная прокуратура арестовала 22 предполагаемых члена и трех предполагаемых сторонников террористической организации на основании ордеров на арест, выданных следственным судьей Федерального верховного суда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.
«Арестованные подозреваемые принадлежат к террористической организации, основанной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны», — пояснила прокуратура.
«Согласно проведенным до сих пор расследованиям, есть также подозрение, что отдельные члены группировки вели конкретную подготовку к насильственному вторжению в бундестаг Германии с помощью небольшой вооруженной группы. Детали еще предстоит выяснить», — говорится в сообщении, распространенном ведомством.
Гражданка РФ, задержанная в Германии, подозревается в посредничестве между «лидером заговора и представителями России» — генпрокуратура ФРГ.
В то же время, нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков в ФРГ, добавила немецкая генпрокуратура.