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11:08 (мск), источник: ТАСС

Более 20 врачей-хирургов из Москвы отправились в командировку в ЛНР и ДНР

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 20 врачей-хирургов разных специализаций, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, врачей-психиатров, медицинских психологов и других специалистов Москвы в ближайшие две недели будут оказывать консультационную, методическую и практическую помощь коллегам-медикам с новых территорий, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

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«Более 20 врачей-хирургов разных специализаций отправились в командировку на территории Луганской и Донецкой народных республик. Московские врачи оказывают помощь гражданам в больницах как в экстренном, так и в плановом порядке, проводят хирургические операции по самым разным профилям, принимают участие в консилиумах, консультируют коллег по тактике лечения и наблюдения пациентов. Всего же столичные специалисты провели в ДНР и ЛНР более четырех тысяч операций», — говорится в сообщении.

Специалисты из Москвы также помогают коллегам внедрять и применять в лечении новые методики. В свою очередь, врачи Луганской республиканской детской клинической больницы проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы. Обучение проводится по нескольким направлениям, среди которых детская хирургия, детская нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология.

В общей сложности на регулярной основе в республиках работают специалисты около 30 медицинских организаций столичной системы здравоохранения.

Среди них ГКБ им. Боткина, ГКБ № 15 им. Филатова, Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Вересаева, ГКБ им. Буянова, Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, ГКБ № 1 им. Пирогова и другие.

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