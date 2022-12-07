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Спецоперация на Украине
13:43 (мск), источник: © РИА Новости

СБУ пришла с проверками на объекты УПЦ в нескольких областях

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит «контрразведывательные мероприятия» на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Проверки проводятся в Успенском соборе в Херсоне, управлении Уманско-Звенигородской епархии в городе Умань, Каневском Успенском соборе в Черкасской области, управлении Черкасской епархии, Николаевском Милецком мужском монастыре Владимиро-Волынской епархии и на других объектах УПЦ.

Это не первый шаг киевских властей, направленный против канонической церкви.

Так, 22 ноября СБУ проводила «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре, двух других монастырях и в Сарненской епархии в Ровненской области. Силовики допросили более 50 человек, а также нашли «пророссийскую литературу».

По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.

Также ведомство проводило проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях.

Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности канонической церкви. В частности, в конце ноября депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет УПЦ в регионе.

С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической церкви со стороны украинских националистов.

Кроме того, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете деятельности в стране религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией.

Весной в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ, изъятии ее недвижимости и другого имущества, но закон так и не приняли. В ноябре в парламент внесли еще один документ — о запрете Русской православной церкви. В законопроекте, в частности, говорится, что религиозная организация может включать в свое именование слово «православный», только если в канонических и организационных вопросах она подчинена раскольнической Православной церкви Украины.

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