СБУ пришла с проверками на объекты УПЦ в нескольких областях

Проверки проводятся в Успенском соборе в Херсоне, управлении Уманско-Звенигородской епархии в городе Умань, Каневском Успенском соборе в Черкасской области, управлении Черкасской епархии, Николаевском Милецком мужском монастыре Владимиро-Волынской епархии и на других объектах УПЦ.
Это не первый шаг киевских властей, направленный против канонической церкви.
По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Также ведомство проводило проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности канонической церкви. В частности, в конце ноября депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет УПЦ в регионе.
Кроме того, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете деятельности в стране религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией.
Весной в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ, изъятии ее недвижимости и другого имущества, но закон так и не приняли. В ноябре в парламент внесли еще один документ — о запрете Русской православной церкви. В законопроекте, в частности, говорится, что религиозная организация может включать в свое именование слово «православный», только если в канонических и организационных вопросах она подчинена раскольнической Православной церкви Украины.