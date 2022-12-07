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13:24 (мск), источник: Ведомости

Глава Курской области опубликовал фото укреплений на границе с Украиной

Укрепление границы Курской области с Украиной продолжается. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, опубликовав несколько фотографий с ходом работ.

Спецоперация на Украине
Источник: /t.me/gubernator_46

«Продолжаем укреплять рубежи Курской области», — написал он в своем Telegram-канале. На снимках можно увидеть, как идут работы по установке фортификационных сооружений в Курской области.

В конце октября Старовойт сообщил об окончании строительства двух линий обороны в регионе. Тогда он пообещал, что третья линия будет готова к 5 ноября.

Накануне, 6 декабря, аналогичные фотографии показал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Засечную черту в регионе на границе с Украиной начали строить в конце ноября. По словам Гладкова, работа идет по графику.

Власти приграничных регионов стали укреплять рубежи на фоне регулярных обстрелов российских территорий со стороны Украины. Так, 6 декабря под обстрел попало село Бутырки Белгородской области, в результате никто не пострадал, сообщил Гладков. В тот же день украинский беспилотник атаковал аэродром в Курской области, из-за чего загорелся нефтенакопитель.

6 декабря в Курской и Белгородской областях высокий («желтый») уровень террористической опасности продлили до 21 декабря. В Крыму такой уровень будет действовать до 22 декабря, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе с Крыму, Белгородской и Курской областях, действует режим «среднего уровня реагирования». В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.

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