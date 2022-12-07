В ДНР уничтожили боевую машину системы HIMARS и 48 снарядов к ней

«В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней», — отметили в Минобороны.
А при ударе по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината «ArcelorMittal» в Кривом Роге союзные силы уничтожили более 70-ти ракет реактивной системы залпового огня «HIMARS» и две пусковые установки РСЗО «MLRS».
«По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения», — сообщили в военном ведомстве.