Ученые выяснили, как подсолнухи помогают пчелам И как он действует на организм насекомых.
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на следующий год
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом
Шойгу рассказал о потерях ВСУ за ноябрь
СМИ узнали о трех вариантах ответа РФ на потолок цен на нефть
14:15 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР рассказал о пытках российских военных в украинском плену

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, рассказали Следственному комитету России (СКР) о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны солдат ВСУ и украинских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Спецоперация на Украине
Источник: Агентство «Москва»

По словам одного из военнослужащих, в ходе допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер, пробили легкое, а также из пистолета прострелили обе ступни. Он заявил, что первую помощь ему оказали спустя длительное время.

Другой попавший плен военнослужащий сообщил, что в ходе допроса его ударили ножом в правую ногу, кровь никто не останавливал. «Если данные ответы не устраивали задававшего вопросы, его начинали бить. Сначала руками или ногами, затем каской или даже прикладом. После допроса мужчины в камуфляже повалили российского военнопленного на пол. Трое удерживали его, а четвертый ножом отрезал ему палец на руке. В дальнейшем к пленному также применяли пытки электрическим током», — передает пресс-служба его показания.

«Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания», — говорится в сообщении ведомства. В СКР подчеркнули, что продолжают совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России, Министерством обороны Российской Федерации «устанавливать украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам мирных граждан, а также российских военнослужащих, попавших в плен».

После начала военной операции России на Украине обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении требований Женевской конвенции и пытках военнопленных. В частности, СКР ранее уже приводил истории возвращенных в Россию в результате обмена военнослужащих, которые рассказывали о пытках в украинском плену. Украинская сторона, в свою очередь, обвиняет военных РФ в истязаниях военнопленных и нарушении требований Женевской конвенции. В «бесчеловечном обращении с военнопленными» Россию также обвиняет Европарламент.

Эрдни Кагалтынов

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно как власти Германии предотвратили революцию неонацистов
Сбежавшим от мобилизации россиянам пообещали неприятный сюрприз
Спецоперация на Украине
СКР рассказал о пытках российских военных в украинском плену
Героев спецоперации включат в учебники истории
Глава Курской области опубликовал фото укреплений на границе
ВС РФ поразили пункт дислокации наемников в районе Боровского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СК