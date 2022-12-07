Пригожин оценил сообщения о причастности стрелявшего по полиции в Новошахтинске к ЧВК

Ранее Telegram-канал Baza заявлял, что некий Павел Николин, одетый в камуфляжную форму и открывший огонь по правоохранителям в ростовском городе, якобы оказался вагнеровцем.
В «Конкорде» заявили, что информация о возможной причастности «Вагнера» к произошедшему не является публичной и носит закрытый оперативный характер, однако, в случае если действительно Николин был бойцом частной военной компании и совершил преступление, будет проведено расследование.
«Необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом “совершенно секретно”, попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации», — заявили в компании Евгения Пригожина.
В «Конкорде» добавили, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах.