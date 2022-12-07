Тест: Угадайте аэропорт по фотографии От аэропортов со скульптурой Голлума до хаба с бассейном и бабочками в вестибюле
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Россиянам рассказали, как бесплатно отправиться в санаторий
СМИ узнали о трех вариантах ответа РФ на потолок цен на нефть
Демократы получили большинство в американском Сенате
Россиянку задержали по подозрению в попытке госпереворота в ФРГ
У побережья Кокосовых островов обнаружили кладбище акул
16:16 (мск), источник: Газета.Ру

Пригожин оценил сообщения о причастности стрелявшего по полиции в Новошахтинске к ЧВК

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что будет проверена причастность к ЧВК мужчины, который открыл огонь по полицейским в Новошахтинске в Ростовской области. Слова бизнесмена приводит пресс-служба его второй компании «Конкорд».

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Telegram-канал Baza заявлял, что некий Павел Николин, одетый в камуфляжную форму и открывший огонь по правоохранителям в ростовском городе, якобы оказался вагнеровцем.

В «Конкорде» заявили, что информация о возможной причастности «Вагнера» к произошедшему не является публичной и носит закрытый оперативный характер, однако, в случае если действительно Николин был бойцом частной военной компании и совершил преступление, будет проведено расследование.

«Необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом “совершенно секретно”, попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации», — заявили в компании Евгения Пригожина.

В «Конкорде» добавили, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лавров возмутился гендерно-нейтральными туалетами в Швеции
У Николая Баскова возникли серьезные проблемы со здоровьем
Спецоперация на Украине
Лавров назвал условие для переговоров по Украине
СКР рассказал о пытках российских военных в украинском плену
Героев спецоперации включат в учебники истории
Глава Курской области опубликовал фото укреплений на границе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование