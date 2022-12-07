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16:49 (мск), источник: РБК

Суд аннулировал запись «Склонен к предательству» в военном билете

Второй Западный окружной военный суд признал незаконной запись «Склонен к предательству, лжи и обману» в военном билете военнослужащего Захара Кукареко, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Административное исковое заявление Захара Кукареко суд удовлетворил, признал действия командира и начальника штаба незаконными в связи с внесением в военный билет этой записи», — сказали там.

Военный комиссар Брянской области обязан заменить Кукареко негодный документ.

Как рассказал юрист Павел Чиков в телеграм-канале, печать с такой характеристикой была поставлена командованием войсковой части в военный билет десантника, отказавшегося участвовать в военных действиях на Украине. По его словам, сначала дело рассматривал Рязанский гарнизонный военный суд, но из-за наличия в нем государственной тайны оно было передано во 2-й Западный окружной военный суд. За отказ от участия в боевых действиях Кукареко был уволен.

21-летний Кукареко родился в Брянской области. Он отслужил в армии в 2021 году, а 28 февраля, после начала военной операции, начал служить по контракту. Однако уже в апреле военнослужащий решил разорвать контракт. По его словам, такое решение он принял после разговора с братом, выполнявшим боевые задачи на Украине. Из-за отказа ему поставили печать в военном билете «Склонен к предательству», писала «КП-Рязань».

В конце октября Волгоградский гарнизонный военный суд аннулировал такую же запись в военном билете бывшего военнослужащего Руслана Махно.

Весной Минобороны репостило сообщение телеграм-канала «Война с фейками», в котором называлось фейком, что российским солдатам, отказавшимся участвовать в военной операции на Украине, в документы проставляют штамп о предательстве. «Таких печатей не существует в официальных органах, связанных с Вооруженными силами России», — утверждали в ведомстве.

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