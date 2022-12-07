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20:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Обвиняемый в коррупции глава свердловского Союза десантников вместо суда уехал в Луганск

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение уголовного дела в отношении председателя регионального отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, обвиняемого в коррупции. В ходе заседания стало известно, что подсудимый отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве представителя уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. По словам адвоката, его отъезд не нарушает законодательство, хотя он находится под подпиской о невыезде.

Председатель свердловского регионального отделения Союза десантников России Евгений Тетерин обвиняется в трех эпизодах по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело в его отношении возбудили в ноябре прошлого года. Вместе с ним были задержаны директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель Шабровского карьера Ибад Гурбанов. Последний, как считает следствие, передал Евгению Тетерину часть взятки, предназначавшейся сотруднику Федеральной налоговой службы.

Взятку, по информации «Ъ-Урал», обвиняемые решили дать после того, как в деятельности предприятия, осуществляющего разработку недр в Шабровском карьере, выявили ущерб экологии в размере более 400 млн руб. «Впоследствии Тетерин должен был передать деньги другому “решальщику”, который, в свою очередь, планировал отдать их представителю надзорного органа», — отмечал источник.

В марте текущего года Евгению Тетерину предъявили новое обвинение.

В нем речь идет о 3 млн руб., которые якобы предназначались в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования двух знакомых главы Союза десантников.

По предъявленным обвинениям Евгению Тетерину грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Евгений Тетерин вину не признает. Сторона защиты утверждает, что в инкриминируемых случаях ему возвращали части долга, общая сумма которого составляет 35 млн руб.

Уголовное дело в отношении Евгения Тетерина рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Первое заседание должно было пройти сегодня, однако подсудимый на него не явился.

Выяснилось, что он отправился в зону проведения специальной военной операции на территории Украины.

По данным судьи Юлии Меркуловой, отъезд Евгения Тетерина инициировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Поступила справка, согласно которой в целях налаживания работы с командованием по решению вопросов, возникающих у военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, 10 ноября туда был направлен представитель Татьяны Мерзляковой — руководитель общественной приемной уполномоченного Евгений Тетерин», — сообщила Меркулова. Получить комментарий Мерзляковой на момент подготовки публикации не удалось.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Бушухин уточнил, что Евгений Тетерин находится в Луганске. «Он планировал приезжать на судебные заседания, однако из-за “сбоя” и нерегулярных рейсов из Донбасса с 10 ноября не может прилететь в Екатеринбург», — пояснил Бушухин.

Ранее Евгению Тетерину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако, по словам адвоката, руководителя Saunin Law Practice Андрея Саунина, его отъезд не нарушает законодательство.

«Подписка о невыезде и надлежащем поведении не будет нарушена, если обвиняемый или подсудимый покинет постоянное или временное место жительства с разрешения суда», — пояснил господин Саунин.

Следующее судебное заседание назначено на 29 декабря.

Катерина Якушева, Екатеринбург

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