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10:27 (мск), источник: © РИА Новости

В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных за пособничество терроризму, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.

Источник: AP 2022

«К моменту моего приезда в Ирак в тюрьме было всего 63 осужденных. Раньше было немного больше — некоторых освободили и вернули в Россию. Те, кто проходили как взрослые, получили за пособничество по 15, а несовершеннолетние — по 5 лет. Сейчас их осталось 59 — одна скончалась из-за проблем со здоровьем, трех освободили», — сказал посол.

Он отметил, что три вернувшиеся в конце ноября девушки — наглядный пример того, как ломаются человеческие судьбы — речь о том, что родители их привезли в Ирак, когда они были подростками, и выдали замуж за боевиков ИГ*.

«Вся вина осужденных россиянок в том, что они были женами боевиков. Поэтому их посадили за пособничество — это очень важный момент. Если бы за ними были какие-то деяния террористического плана, приговорили бы к высшей мере наказания. За терроризм в Ираке казнят. Тем более, что в то время здесь с игиловцами не церемонились», — сказал Кутрашев.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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