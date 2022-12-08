В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме

«К моменту моего приезда в Ирак в тюрьме было всего 63 осужденных. Раньше было немного больше — некоторых освободили и вернули в Россию. Те, кто проходили как взрослые, получили за пособничество по 15, а несовершеннолетние — по 5 лет. Сейчас их осталось 59 — одна скончалась из-за проблем со здоровьем, трех освободили», — сказал посол.
Он отметил, что три вернувшиеся в конце ноября девушки — наглядный пример того, как ломаются человеческие судьбы — речь о том, что родители их привезли в Ирак, когда они были подростками, и выдали замуж за боевиков ИГ*.
«Вся вина осужденных россиянок в том, что они были женами боевиков. Поэтому их посадили за пособничество — это очень важный момент. Если бы за ними были какие-то деяния террористического плана, приговорили бы к высшей мере наказания. За терроризм в Ираке казнят. Тем более, что в то время здесь с игиловцами не церемонились», — сказал Кутрашев.
* Запрещенная в России террористическая организация.