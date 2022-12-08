Экс-проректор МГУ Гришин получил четыре года за аферу на 271 миллион рублей

Гришин с января 2017 года по апрель 2021 года, будучи бенефициаром Мордовпромстройбанка, участвовал в продаже Корпорации развития Мордовии выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр», принадлежавшего его банку. В итоге, как установил суд, комплекс в Саранске удалось продать на 271 миллиона рублей дороже реальной стоимости.
Гришина задержали и арестовали в августе 2020 года, а затем перевели под домашний арест. В ходе следствия Гришин заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке — то есть без рассмотрения доказательств и с гарантией более мягкого наказания.
«Гришин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… Ленинский районный суд Саранска приговорил Гришина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в силу. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы еще расследуется.