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13:44 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-проректор МГУ Гришин получил четыре года за аферу на 271 миллион рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек — РИА Новости. Бывший проректор МГУ им. М. В. Ломоносова, экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин осужден на четыре года колонии-поселения по делу о мошенничестве на 271 миллион рублей, сообщает прокуратура Мордовии в четверг.

Источник: AP 2022

Гришин с января 2017 года по апрель 2021 года, будучи бенефициаром Мордовпромстройбанка, участвовал в продаже Корпорации развития Мордовии выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр», принадлежавшего его банку. В итоге, как установил суд, комплекс в Саранске удалось продать на 271 миллиона рублей дороже реальной стоимости.

Гришина задержали и арестовали в августе 2020 года, а затем перевели под домашний арест. В ходе следствия Гришин заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке — то есть без рассмотрения доказательств и с гарантией более мягкого наказания.

«Гришин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… Ленинский районный суд Саранска приговорил Гришина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Приговор пока не вступил в силу. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы еще расследуется.

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