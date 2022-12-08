Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Грайнер

«Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В. А. Бута на Б. Грайнер», — говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.
ТАСС со ссылкой на слова вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова сообщает, что Виктора Бута и Бриттни Грайнер помиловали перед обменом в Абу-Даби, поэтому они не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах.
Господин Байден написал в Twitter, что поговорил с госпожой Грайнер по телефону. «Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой», — добавил президент.
Как сообщил CNN представитель Белого дома, в обмен не включили осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. Источник в Белом доме заявил Bloomberg, что Россия отказалась включать господина Уилана в обмен.
Виктор Бут — российский предприниматель, который владел авиакомпанией Air Cess Liberia. В конце 1990-х годов США начали расследовать деятельность Виктора Бута. Он неоднократно упоминался в докладах Совбеза ООН, Amnesty International и Госдепартамента США как один из крупнейших поставщиков оружия в Африку в обход санкций ООН. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы в США за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.
Бриттни Грайнер с 2015 по 2022 год выступала за российский баскетбольный клуб «УГМК Екатеринбург». В 2016 и 2020 годах выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Токио в составе американской сборной. В 2018 году победила на чемпионате мира в Испании. Баскетболистку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотиков из-за провоза электронных сигарет с гашишным маслом. Девушку приговорили к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб.