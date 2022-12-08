Госпереворот, германский рейх и принц. Что известно о «рейхсбюргерах», задержания которых прошли в Германии

Утром 7 декабря около трех тысяч полицейских пришли с обысками в более чем 130 домов и квартир в Германии.
Полиция объявила о задержании 25 «рейхсбюргеров» — членов националистического движения, которые не признают нынешние власти ФРГ и считают себя гражданами «Германского рейха» в границах 1937 года. Всего по делу проходит 52 человека.
По версии следствия, группировка состояла из политического и военного блока. Как писала Die Zelt, заговорщики «ясно дали понять», что смены власти «можно добиться только с помощью военных средств и насилия в отношении представителей государства». Один из вариантов — нападение на Бундестаг и захват депутатов в заложники.
Согласно плану подозреваемых, перед нападением необходимо было нарушить подачу электричества в Германии, чтобы «убедить население присоединиться к восстанию».
Лидером группировки следствие считает 71-летнего принца Генриха XIII, потомка дворянского рода Ройссов. Предполагалось, что он возглавит страну после переворота. Задержаны также, в частности, бывшая судья Биргит Мальзаг-Винкеман (должна была стать министром юстиции при новых властях), бывший командир спецподразделения вооруженных сил ФРГ Рюдигер фон П. В., а также гражданка России Виталия Б.
По версии следствия, россиянка якобы поддерживала группировку, в том числе помогая Генриху XIII связаться с представителями России. Отреагировали ли на это как-то российские представители, неизвестно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это дело внутренней проблемой Германии. «Это скорее внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Поэтому здесь мы узнали [о ситуации] тоже из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом», — сказал он.
Движение «рейхсбюргеров» («Граждан Рейха») появилось Германии в 1980-е годы. В него входили различные группы людей, придерживающихся правопопулистских и националистических взглядов. Сторонники движения считают, что ФРГ до сих пор оккупирована западными союзниками и не является суверенным государством, а управляется «глубинным государством» (deep state).
Из-за этого они не признают законы Германии и ее представителей, не платят налоги. По их мнению, Германия должна существовать в границах до 1937 года, то есть гитлеровского Третьего рейха.
Федеральное агентство образования Германии определяет идеологию «рейхсбюргеров» как антисемитскую и антидемократическую, частью ее часто является отрицание холокоста.
«Граждане Рейха не являются однородной группой и иногда противоречат друг другу. Некоторые из них — убежденные неонацисты, которые хотят вернуть национал-социализм. Другие являются эзотериками, которые выступают за отказ от демократического общества и хотят назначить короля для Германского рейха. Третьи считают, что Адольф Гитлер бежал в Антарктиду с близкими друзьями и живет там до сих пор», — говорится на сайте ведомства.
«Рейсхбюргеры» стали известны в 2010-х годах, тогда же число их сторонников начало расти. В 2018 году Федеральное ведомство по охране конституции сообщало, что число «рейхсбюргеров» увеличилось с 12 800 в 2016 году до почти 16,5 тысячи в 2017 году, при чем около 900 из них — правые радикалы. В докладе ведомства говорилось, что они имеют «сильное пристрастие к оружию и способны применить его для совершения самых тяжких насильственных преступлений».
Изначально сторонниками движения были мужчины старше 50 лет, но затем к ним стали примыкать молодые люди.
В октябре 2016 года 50-летний сторонник «рейхсбюргеров» Вольфганг П. открыл стрельбу в Баварии по полицейским, которые пришли к нему в дом с ордером на конфискацию оружия. В результате один полицейский был убит, еще двое получили ранения. При этом оружием мужчина владел легально, но как писало Deutsche Welle*, правоохранительные органы решили его изъять, так как радикальные взгляды «рейхсбюргера» внушали опасения. За убийство полицейского и стрельбу мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.
После стрельбы в Баварии глава фракции социал-демократов в Бундестаге Томас Опперман говорил, что движение "рейсхбюргеров больше нельзя считать безобидным и хаотичным формированием.
«Тем, кто отрицает конституцию, учреждения и легитимность ФРГ, не место в современной демократии вроде нашей», — говорил он. Об угрозе со стороны «рейхсбюргеров» говорили и представители фракции «зеленых».
Deutcshe Welle* в 2017 году писал, что за последний год участились случаи применения насилия со стороны «рейхсбюргеров». Например, в феврале в Бранденбурге сторонник движения напал с ножом на судебного пристава, который исполнял решение об отключении электричества за неуплату. В августе того же года в Саксонии-Анхальт еще один «рейхсбюргер» устроил перестрелку с представителями спецподразделения полиции, принудительно выселявшими его из жилья.
Кроме того, «рейхсбюргеры» из Северного Рейна — Вестфалии (сами они называют это «Вольное государство Пруссия») пытались закупить за рубежом оружие и организовать свой «полицейский отряд».
В последние годы к движению присоединился принц Генрих XII, потомок знатного немецкого дворянского рода Ройссов, который управлял землями в нынешних Тюрингии и Саксонии. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung рассказывала, что в 2019 году Генриха пригласили на Всемирный интернет-форум в Цюрихе, где собрались многие известные представители политики, бизнеса и технологий.
Газета описывает выступление принца как «карикатуру на сторонника теории заговора».
«На ломанном английском он мчится по мировой истории, используя предоставленную ему сцену, что разобраться с несколькими предполагаемым недоразумениями. Разделение властей? Иллюзия. Германия? Не суверенное государство. Первая мировая? Была навязана Германии международными финансовыми группами», — пересказывает издание выступление 71-летнего Генриха. Газета отмечает, что его речь была «пронизана антисемитскими клише».
На протяжении десятилетий потомок дворянского рода «безуспешно судился с государством, чтобы вернуть себе обширные земли и поместья в Тюрингии».
Постоянные судебные тяжбы и проигранная борьба за возвращение семейного наследства «ожесточили и радикализировали его», говорят другие члены семьи. Генрих XIII вложил миллионы евро в адвокатов и почти израсходовал свое состояние.
Среди задержанных по делу «рейхсбюргеров» в декабре 2022 года оказалась бывший депутат ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Биргит Мальзак Винкеманн. На протяжении более 20 лет она была судьей в Берлине, а в Бундестаге занимала должность заместителя председателя подкомитета по вопросам ЕС.
Die Zeit отмечает, что коллеги по партии и знакомые считают ее сторонницей теорий заговора, в том числе движения QAnon (cторонники этой теории заговора считают, что США и миром правит некая тайная организация, состоящая из сатанистов-педофилов из Демократической партии — прим. RTVI).
По информации издания, именно она недавно подтолкнуло круг заговорщиков к тому, чтобы как можно скорее «активизироваться».
Среди задержанных также есть несколько бывших солдат бундесвера, экс-полицейский, врач-терапевт и пилот. По информации Der Spiegel, часть задержанных выступали на антикоронавирусных демонстрациях в Германии.
*включено в реестр иноагентов.