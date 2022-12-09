07:19 (мск), источник: Известия
Площадь пожара в «Меге Химки» увеличилась до 17 тыс. кв. м
Площадь пожара к торговом комплексе «Мега Химки» выросла до 17 тыс. кв. м. Об этом 9 декабря сообщил источник «Известий».
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По данным МЧС, площадь пожара ― 7 тыс. кв. м. В настоящий момент в гипермаркете обрушилась кровля, пламя и столб дыма поднимаются на большую высоту. Есть риск перехода огня на основное здание «Мега Химки».
На опубликованных кадрах видно, что магазин хозяйственных товаров OBI полностью уничтожен огнем.
Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности пожара из пяти. Отмечается, что подразделения МЧС России наращивают силы, работающие на месте ЧП. Авиация МЧС России приведена в готовность.
О пожаре в гипермаркете OBI стало известно 9 декабря. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По последним данным, к тушению были оперативно привлечены 11 человек и три единицы техники.
Сведений о пострадавших при ЧП пока не поступало.