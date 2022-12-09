При пожаре в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье погиб человек

По данным Telegram-канала Mash, тело охранника нашли на улице с пробитой головой. По предварительным данным, при эвакуации на него упала металлическая конструкция. Мужчина выходил из здания одним из последних.
Пожар начался в гипермаркете OBI около шести утра. Вслед за возгоранием в здании начались взрывы. По информации «РИА Новости», в OBI взрывались банки с краской и аэрозоли. Тушение осложняется особенностями конструкции здания и обрушением кровли.
По данным МЧС, огонь локализован на площади 7 тыс. кв. м. Гипермаркет полностью выгорел, от него остался только каркас. Судя по видео, которое опубликовало агентство «РИА Новости», огонь не перешел на другие части торгового центра. Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе горящего ТЦ.
Изначально источники агентств называли в качестве причины возгорания поджог. Однако, как сообщил источник «РИА Новости», версия поджога не подтверждается. По его словам, основные версии причин пожара — неисправность оборудования и нарушения во время сварочных работ. 9 декабря ТЦ «Мега Химки» будет закрыт.