СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области

«Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине осуществляет контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области», — говорится в сообщении главка в Facebook*.
Аналогичные действия 22 ноября силовики проводили на территории Киевско-Печерской лавры и еще в двух монастырях, и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Допрошено более 50 человек, а в ходе обысков найдена «пророссийская литература», по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, «обличающие украинских раскольников». Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, это сделали депутаты Львовского областного совета.
С начала российской военной операции на Украине участились преследования духовенства и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.