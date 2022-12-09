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11:56 (мск), источник: © РИА Новости

СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщает главное управление СБУ по столичному региону.

Источник: СБУ

«Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине осуществляет контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области», — говорится в сообщении главка в Facebook*.

Аналогичные действия 22 ноября силовики проводили на территории Киевско-Печерской лавры и еще в двух монастырях, и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Допрошено более 50 человек, а в ходе обысков найдена «пророссийская литература», по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, «обличающие украинских раскольников». Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.

Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, это сделали депутаты Львовского областного совета.

С начала российской военной операции на Украине участились преследования духовенства и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

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