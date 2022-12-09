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13:35 (мск), источник: РБК

В приложениях «Тинькофф», Альфа-банка и Райффайзенбанка возник сбой

Мобильные приложения сразу трех банков начали работать со сбоями. В Альфа-банке проблемы объясняют техническими работами.

Источник: РИА "Новости"

Мобильные приложения «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции» работают со сбоями, пользователи жалуются на невозможность зайти в аккаунт.

Мобильное приложение Альфа-банка также не работает. При попытке зайти пользователю показывается уведомление: «Кое-что сломалось на нашей стороне, но мы уже чиним». У некоторых пользователей также возникли проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка.

Сервис Downdetector показывает резкий всплеск жалоб пользователей на банковское приложение «Тинькофф», начиная с 11:30 мск. Примерно в это же время проблемы возникли и у приложения Альфа-банка. В 12:00 мск начало расти число жалоб пользователей на работу приложения Райффайзенбанка.

В пресс-службе Альфа-банка заявили РБК, что проблемы со входом возникли у части клиентов из-за проведения технических работ. «Альфа-Онлайн работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка», — сообщили в банке. Позднее представитель банка заявил, что проблемы устранены.

В Райффайзенбанке информацию о сбоях не подтвердили, сообщив, что система работает штатно.

Некоторые пользователи сообщили также о проблемах с работой приложения Сбербанка. На графике Downdetector видно, что жалобы, как в случае и с другими банками, начали поступать в районе 11:30 — 12:00 мск.

РБК направил запрос в пресс-службы банка «Тинькофф» и Сбербанка.

В приложении «Тинькофф» это второй сбой за последние несколько недель.

29 ноября пользователи столкнулись с аналогичной проблемой, большинство из них не могли авторизоваться. У некоторых пользователей после авторизации не показывались основные разделы приложения. Незадолго до этого, 25 ноября, проблемы также были и у приложения Альфа-банка.

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