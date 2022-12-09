15:43 (мск), источник: © РИА Новости
Мэр Донецка заявил о «прилетах» в районе Дома правительства
ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства.
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«Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по центральному Ворошиловскому району Донецка.