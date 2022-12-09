На Украине заявили о повреждении около половины критической инфраструктуры

«Около 50 процентов критической для электроснабжения инфраструктуры Украины “сильно повреждено”, а часть “полностью уничтожена”, заявил CNN министр инфраструктуры страны Александр Кубраков», — говорится в заметке.
По его словам, для защиты от ракет Киев использует «большие мешки с песком».
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.