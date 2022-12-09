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18:12 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине заявили о повреждении около половины критической инфраструктуры

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Около 50 процентов критической инфраструктуры Украины получило повреждения или уничтожено, заявил министр инфраструктуры страны Алексей Кубраков в интервью телеканалу CNN.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Около 50 процентов критической для электроснабжения инфраструктуры Украины “сильно повреждено”, а часть “полностью уничтожена”, заявил CNN министр инфраструктуры страны Александр Кубраков», — говорится в заметке.

По его словам, для защиты от ракет Киев использует «большие мешки с песком».

Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

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