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17:46 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России за сутки уничтожили американскую РЛС, РСЗО «Ураган» и «Град»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, РСЗО «Ураган» и «Град», сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Золочев Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса “Точка-У”. В районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики уничтожена реактивная система залпового огня “Ураган”», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР уничтожены три установки реактивной системы залпового огня «Град». В населенном пункте Кривая Лука ДНР уничтожен склад боеприпасов.

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