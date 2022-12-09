ВС России за сутки уничтожили американскую РЛС, РСЗО «Ураган» и «Град»

«В районе населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Золочев Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса “Точка-У”. В районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики уничтожена реактивная система залпового огня “Ураган”», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР уничтожены три установки реактивной системы залпового огня «Град». В населенном пункте Кривая Лука ДНР уничтожен склад боеприпасов.