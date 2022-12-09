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21:10 (мск), источник: РБК

Минюст внес The Bell, Фишмана и Аскерова в реестр иноагентов

Минюст признал издание The Bell иностранным агентом, следует из реестра ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В список также включены:

  • игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (в конце мая Аскеров, уехавший из России, был арестован заочно по делу о реабилитации нацизма из-за поста о маршале Георгии Жукове);
  • ведущий телеканала «Дождь» (включен в реестр иноагентов) Михаил Фишман;
  • философ Рубен Апресян;
  • экс-соратник главы Башкирии Радия Хабирова и бывший председатель общественной палаты республики Ростислав Мурзагулов;
  • экологическое движение «42» из Архангельска.

Они попали в список иноагентов на основании седьмой статьи федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В реестре Минюста теперь значатся 499 человек, СМИ и организаций.

«Мы давно этого ждали и готовились. Мы, конечно, продолжим работу: кто-то должен рассказывать, что на самом деле происходит с экономикой и бизнесом (и что вам с этого)», — сообщила редакция The Bell после включения в список иноагентов.

В апреле Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую и его главного редактора Ирину Малкову.

В конце ноября «Комсомольская правда — Уфа» писала, что уехавший из России Мурзагулов сам попросил внести его в список иноагентов. Он подал на Минюст в Верховный суд. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Нецензурные новости», где Мурзагулов является редактором. В иске он утверждал, что занимается враждебной политической деятельностью и получает финансирование из-за рубежа, а также просил признать «бездействие ведомства» незаконным.

РБК обратился за комментариями к Ростиславу Мурзагулову и главному редактору издания The Bell Ирине Малковой, а также направил запрос в пресс-службу экологического движения «42».

В середине июля президент Владимир Путин подписал новый закон об иноагентах. Таковыми теперь признаются все, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием». В законе прописаны понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники» и виды деятельности.

1 декабря Минюст опубликовал единый список иностранных агентов. При этом в нем оказались лица, ранее исключенные из него. Напротив названий организаций в списке указаны их ИНН и ОГРН (основной государственный регистрационный номер), а физлица упоминаются с датой рождения. Единый реестр заменил четыре отдельных, которые ранее вел Минюст: для НКО, физлиц, физлиц-СМИ и незарегистрированных общественных объединений.

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