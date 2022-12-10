Cуд в США вынес приговор экс-полицейскому по делу Флойда

Речь идет об экс-полицейском, который «стоял на коленях на спине Джорджа Флойда во время его ареста в мае 2020 года». По данным телеканала, Кенг «признал себя виновным по одному обвинению в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству второй степени в октябре в рамках соглашения с прокурорами».
По данным Reuters, Кенг будет отбывать два срока параллельно, в июле его приговорили к трем годам тюрьмы «по федеральным обвинениям, связанными с убийством Флойда».
25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Задержанный жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. 21 апреля 2021 года присяжные признали Шовина виновным в преступлении и приговорили к 22,5 годам тюрьмы.