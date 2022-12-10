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17:39 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало видео нанесения ударов по технике ВСУ экипажами Су-25

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале кадры нанесения удара по украинской бронетехнике экипажами штурмовиков Су-25.

Спецоперация на Украине
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«Пилоты “Грачей” в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм: удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто. Вести огонь в таких условиях — еще сложнее», — следует из описания к видео.

В министерстве добавили, что после нанесения ударов экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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