02:32 (мск), источник: РБК
Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до 10
В результате удара полностью разрушена база отдыха, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Два человека погибли.
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Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю выросло до 10, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Два человека погибли.
«По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил он.
ВСУ нанесли удар ракетами РЗСО HIMARS по окраине города вечером 10 декабря, в районе 21:00 по местному времени (22:00 мск), заявил Балицкий. ПВО сбили две ракеты, еще четыре достигли своих целей. «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», — написал он.
Речь идет о гостиничном комплексе «Привал охотника», сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. После удара там начался пожар. Прибывшие на место спасатели начали тушить огонь и вытаскивать людей из-под завалов. В департаменте здравоохранения Запорожской области позже уточняли, что трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Мелитопольскую областную больницу.
Российские войска взяли под свой контроль Мелитополь (Запорожская область) 26 февраля, через два дня после начала спецоперации на Украине. В сентябре по итогам проведенного референдума Запорожская область была включена в состав России. Мелитополь после этого стал временной областной столицей (административный центр региона — город Запорожье — находится под контролем Киева).
Кирилл Соколов