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02:32 (мск), источник: РБК

Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до 10

В результате удара полностью разрушена база отдыха, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Два человека погибли.

Спецоперация на Украине

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю выросло до 10, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Два человека погибли.

«По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил он.

ВСУ нанесли удар ракетами РЗСО HIMARS по окраине города вечером 10 декабря, в районе 21:00 по местному времени (22:00 мск), заявил Балицкий. ПВО сбили две ракеты, еще четыре достигли своих целей. «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», — написал он.

Речь идет о гостиничном комплексе «Привал охотника», сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. После удара там начался пожар. Прибывшие на место спасатели начали тушить огонь и вытаскивать людей из-под завалов. В департаменте здравоохранения Запорожской области позже уточняли, что трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Мелитопольскую областную больницу.

Российские войска взяли под свой контроль Мелитополь (Запорожская область) 26 февраля, через два дня после начала спецоперации на Украине. В сентябре по итогам проведенного референдума Запорожская область была включена в состав России. Мелитополь после этого стал временной областной столицей (административный центр региона — город Запорожье — находится под контролем Киева).

Кирилл Соколов

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