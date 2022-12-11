В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков

«Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян», — написал глава региона.
Старовойт напомнил, что в Курской области сохраняется «желтый» уровень террористической опасности. Он отметил, что в связи с введенным запретом рассчитывает на понимание жителей и ответственное отношение к безопасности, и пообещал принять «все необходимые меры для реализации установленного запрета».
6 декабря в Курской и Белгородской областях высокий («желтый») уровень террористической опасности продлили до 21 декабря. Как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, на две недели также продлили постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
В конце октября Старовойт сообщил об окончании строительства двух линий обороны в регионе, а на этой неделе власти региона рассказали о продолжении укрепления границы Курской области с Украиной. На опубликованных снимках можно увидеть, как идут работы по установке фортификационных сооружений в регионе.
С 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Белгородской и Курской областях, действует режим «среднего уровня реагирования». В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.