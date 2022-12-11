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17:06 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ в третий за день раз обстреляли Донецк из «Градов»

ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска в третий раз за день выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее ведомство сообщало, что в 15.28 и в 15.50 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности 20 ракет из «Града».

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 16.42 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 “Град”, — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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