ВСУ в третий за день раз обстреляли Донецк из «Градов»

Ранее ведомство сообщало, что в 15.28 и в 15.50 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности 20 ракет из «Града».
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 16.42 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 “Град”, — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.