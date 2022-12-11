Кадыров пригрозил отправить на СВО участников драки с сотрудником ГИБДД

«Хотелось бы сказать в продолжение того, что там было. Те люди, которые там находились и окружили сотрудника ГИБДД, говорю вам, с завтрашнего утра там будут сотрудники всех спецподразделений ЧР. Либо приходите и предъявите им свои претензии, вы же хотите воевать, либо мы вас всех соберем и отправим на территорию проведения специальной военной операции», — сказал Кадыров в видеообращении.
Глава республики дал поручение установить обстоятельства произошедшего и наказать виновников драки, указывает «Грозный-информ». Кроме того, Кадыров пообещал провести с ними «действенную воспитательно-пояснительную работу».
Как сообщил «Грозному-информ» начальник управления ГИБДД по Чечне Идрис Черхигов, поиски участников драки ведут более 500 сотрудников правоохранительных органов. Рейды будут идти до тех пор, пока «не будут пойманы все участники этого инцидента и они не научатся уважать сотрудников, а также соблюдать правила дорожного движения», добавил он.
«Чечня сегодня» в своем YouTube-канале опубликовала кадры потасовки, на которых видно, как на улице остановились несколько машин, рядом с ними собрались более десятка людей. Среди них — один сотрудник ГИБДД, его толкают, слышны крики собравшихся.