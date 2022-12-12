Минобороны показало кадры ударов ОТРК «Искандер» по инфраструктуре ВСУ

На видео показано, как расчет «Искандера» снимает маскировочную сеть с пусковой установки. Установка прибывает на огневую позицию. Пневмодомкратами она выравнивается строго в горизонтальной плоскости.
Пусковая установка приводит в стартовое положение крылатую ракету для точечного удара по цели. По приказу с командного пункта расчет запускает ракеты.
Как уточнили в военном ведомстве, в арсенале оперативно-тактического комплекса есть и баллистические ракеты. Они применяются по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники.
«На каждой машине загружены разные изделия. В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», — рассказал командир расчета пусковой установки Олег.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.