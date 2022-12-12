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10:51 (мск), источник: Вечерняя Москва

Крыша горящего ТЦ в Балашихе обрушилась

У горящего торгового центра в Балашихе обрушилась крыша. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

По предварительной информации, обрушение кровли произошло на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пожар, о котором идет речь, произошел в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе утром в понедельник, 12 декабря. Изначально его площадь составляла 500 квадратных метров, однако огонь стремительно распространялся, на данный момент площадь возгорания составляет 9000 квадратных метров.

К тушению возгорания было привлечено 45 человек и 14 единиц техники. По сообщениям МЧС, процесс осложняет высокая пожарная нагрузка из-за легковоспламеняющейся продукции внутри здания.

На данный момент известно об одном пострадавшем.

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