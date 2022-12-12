ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек, гаубицу и танк

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица (М777), один танк (Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — говорится в публикации.
Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в более чем 40 военнослужащих, гаубицу, три танка, пять автомобилей и три беспилотника.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.