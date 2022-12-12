15:27 (мск), источник: © РИА Новости
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны.
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«В результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей», — уточнили в ведомстве.
На Донецком направлении союзные силы продолжили наступление. При этом российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Пески в ДНР.
«Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа», — добавили в Минобороны.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.
Потери также понесли Воздушные силы Украины.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. <…> Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8», — сообщили в Минобороны.
Помимо этого, союзные силы поразили одну машину РСЗО «Смерч», одну установку РСЗО «Град», а также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.