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15:27 (мск), источник: © РИА Новости

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей», — уточнили в ведомстве.

На Донецком направлении союзные силы продолжили наступление. При этом российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Пески в ДНР.

«Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа», — добавили в Минобороны.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.

Потери также понесли Воздушные силы Украины.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. <…> Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8», — сообщили в Минобороны.

Помимо этого, союзные силы поразили одну машину РСЗО «Смерч», одну установку РСЗО «Град», а также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

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