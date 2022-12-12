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17:15 (мск), источник: © РИА Новости

СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 дек — РИА Новости. СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинском ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, местных жителей обвинили в «связях с Москвой».

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что сейчас сотрудники Службы безопасности Украины готовят постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить, что убитые граждане — «жертвы российских репрессий».

Эвакуацию жителей Херсона и Херсонской области, в том числе Берислава, с правого на левый берег Днепра провели в октябре-ноябре из-за риска обострения ситуации на линии боевого соприкосновения.

Позднее командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.

Херсонская область наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России по итогам референдумов, проведенных в конце сентября. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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