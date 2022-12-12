Алаудинов сообщил о планомерном наступлении по всей линии соприкосновения

«Вопрос о том, что какой-то город или населенный пункт может быть оставлен,… вообще не стоит, и никто не собирается его ставить. Сейчас по всей линии фронта произошла перегруппировка, благодаря очень грамотному тактическому ходу (генерала армии Сергея. — Прим. ред.) Суровикина как руководителя СВО … Ежедневно на всех участках наши подразделения потихоньку двигаются вперед», — сообщил Алаудинов.
Как отметил сам чеченский лидер в подписи к видеоролику, прогнозы по спецоперации весьма благоприятные. Российские войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, выполняя одну из главных задач — денацификацию Украины, добавил Кадыров.
Накануне в Министерстве обороны сообщили о продолжении наступления на Донецком направлении, где российские военные отразили несколько контратак ВСУ. В итоги за сутки они уничтожили до 40 украинских солдат, две боевые бронированные машины и три пикапа.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.