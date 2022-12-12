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20:10 (мск), источник: Life.ru

Под Херсоном подорвали машину с вице-губернатором

Первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк пострадал в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщил журналистам глава регионального Минздрава Вадим Ильмиев.

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Источник: РИА "Новости"

«Он [Булюк] ранен, состояние стабильное, средней степени тяжести. Находится в одном из лечебных учреждений области», — пояснил министр.

По его словам, сработала мина направленного действия, автомобиль чиновника сгорел. В Администрации Херсонской области Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

Ранее в Запорожской области сообщили о покушении на замглавы Мелитополя. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое, по словам Владимира Рогова, применяют сподвижники украинского президента Владимира Зеленского.

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