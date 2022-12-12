Под Херсоном подорвали машину с вице-губернатором

«Он [Булюк] ранен, состояние стабильное, средней степени тяжести. Находится в одном из лечебных учреждений области», — пояснил министр.
По его словам, сработала мина направленного действия, автомобиль чиновника сгорел. В Администрации Херсонской области Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.
Ранее в Запорожской области сообщили о покушении на замглавы Мелитополя. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое, по словам Владимира Рогова, применяют сподвижники украинского президента Владимира Зеленского.