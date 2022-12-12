В пригороде Мелитополя подорвали мост

«Поврежден мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. По предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка», — написал он.
По словам чиновника, за подрывом сооружения стоят украинские диверсанты, власти региона расценивают случившееся как теракт.
Как отметил Рогов, основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов: продуктов, лекарств и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области.
Он уточнил, что сейчас движение по поврежденному мосту временно приостановлено из-за просевшего дорожного полотна.
В конце минувшей недели ВСУ нанесли по окраине Мелитополя артиллерийские удары с помощью РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. В результате оказался разрушен гостиничный комплекс «Привал охотника». По данным властей региона, погибли два человека, еще десять получили ранения.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.