Выбраны самые забавные снимки дикой природы На первом месте - неуклюжий львенок
Фоторепортажи
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
Россиянам вернут банкноты 5 и 10 рублей: как они будут выглядеть
Европейскую часть России в ближайшие дни ожидает непогода
Диетолог назвала самые вредные новогодние блюда
В район Артемовска прибыли украинские медики, сообщили в ЛНР
Президент Чехии заявил, что имел ошибочное мнение о Путине
Главное
Спецоперация на Украине
23:25 (мск), источник: © РИА Новости

В пригороде Мелитополя подорвали мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. В селе Константиновка при взрыве получил повреждения мост, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Поврежден мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. По предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка», — написал он.

По словам чиновника, за подрывом сооружения стоят украинские диверсанты, власти региона расценивают случившееся как теракт.

Как отметил Рогов, основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов: продуктов, лекарств и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области.

Он уточнил, что сейчас движение по поврежденному мосту временно приостановлено из-за просевшего дорожного полотна.

В конце минувшей недели ВСУ нанесли по окраине Мелитополя артиллерийские удары с помощью РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. В результате оказался разрушен гостиничный комплекс «Привал охотника». По данным властей региона, погибли два человека, еще десять получили ранения.

Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.

С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 США планируют полномасштабную войну с Россией
Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта