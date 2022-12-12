В Белграде протестущие сожгли флаг непризнанного Косова

Акция началась у храма св. Саввы, со ступеней которого к собравшимся обратился человек в маске: «Они [Приштина] не создают никакого Сообщества сербских муниципалитетов, не уважают никаких соглашений. Косово — это составная честь Сербии, так было и так останется». После этого выступающий призвал манифестантов пройти к храму св. Марка, поставить свечи и помолиться.
Колонна двинулась от храма св. Саввы через площадь Славия к президентскому дворцу.
Затем колонна прошла мимо отеля «Москва» через площадь Николы Пашича, мимо парламента республики к храму св. Марка. Люди несли флаги Сербии, плакаты с изображением карты Косова и Метохии, скандируя лозунги «Косово — это сердце Сербии», «Долой НАТО пакт».
Обстановка в Косове резко обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного Косова в сопровождении патрулей Eulex начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии. Сербское население стихийно сорганизовалось и дало отпор косоварам, которые сбежали за реку Ибар. Позднее, 8 декабря, около 350 полицейских из Косова вторглись в населенный сербами север края на бронированных автомобилях и заблокировала северную часть Косовска-Митровицы.
10 декабря косовская полиция в Косовска-Митровице арестовала бывшего полицейского-серба Деяна Пантича по надуманным обвинениям. В ответ сербское население вышло на массовые протесты и перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.
К баррикадам прибыли патрули Миссии Евросоюза в Косове, а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии. Премьер непризнанного Косова Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады до вечера воскресенья. В противном случае он пригрозил провести операцию по ликвидации заграждений с привлечением косовской полиции.
Вучич заявил в субботу, 10 декабря, что страна направит запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии на размещение 1 тыс. сербских силовиков на территории Косова и Метохии согласно резолюции 1244 СБ ООН.