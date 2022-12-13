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00:31 (мск), источник: Российская газета

Умер автор музыки из «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти

В возрасте 85 лет скончался Анджело Бадаламенти, американский композитор, актер и продюсер, соратник Дэвида Линча, автор одного из самых известных киномотивов в истории — мелодии на открывающих титрах «Твин Пикс». О смерти артиста сообщает DiscussingFilm.

Источник: AP 2022

Анджело Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в Нью-Йорке, в Бруклине. С детства увлекался оперой и классической музыкой, с восьми начал обучаться игре на фортепиано. Подростком на летних каникулах подрабатывал, аккомпанируя певцам на курортах. Учился в Школе музыки Истмана и Манхэттенской школе музыки.

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Эпохальное сотрудничество с Линчем началось с того, что Бадаламенти наняли в качестве наставника по пению для Изабеллы Росселлини на съемках «Синего бархата». Росселлини должна была спеть в фильме «Песнь к Сирене» (Song to the Siren) Тима Бакли, но Линч не смог выкупить на нее права, и они с Анджело создали «Тайны любви» (Mysteries of Love): Бадаламенти написал музыку, Линч — слова. Там же Бадаламенти снялся в роли пианиста в клубе.

Помимо «Бархата», музыка Бадаламенти звучит в «Диких сердцем», «Шоссе в никуда», «Простой истории», «Малхолланд Драйв» и всех сегментах вселенной Твин Пикс.

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