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07:41 (мск), источник: © РИА Новости

Судья, приговорившая Бута, заявила, что не считает его террористом

НЬЮ-ЙОРК, 13 дек — РИА Новости, Алан Булкаты. Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010—2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила РИА Новости, что не считает его террористом, при этом она не верит, что он планировал убивать американцев.

Источник: © РИА Новости

Шейндлин отрицательно ответила на вопрос, верит ли она, что Бут действительно хотел убивать американцев. «Нет, нет, не очень», — отметила бывшая судья.

«На последней встрече агент сказал (Буту — ред.): “Вы понимаете, что это оружие будет использоваться для убийства американцев?” и он (Бут — ред.) сказал: “Да, я понимаю это. И я согласен, они и мои враги”. Так что он сказал это на записи. Он сказал: “Это и мой враг тоже”, — указала бывшая судья.

По ее словам, Бут «произнес слова, но он сам не был террористом, который, как “Аль-Каида”*, влетает на самолете во Всемирный торговый центр».

«Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — подчеркнула Шейндлин.

«Так что я не думаю, что его волнует, кого убило то оружие, которое он продал. Кого убили — того убили. Он продал это обеим сторонам гражданской войны в Африке. Так что я не думаю, что он думал о том, как будет использоваться оружие. Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все», — добавила она.

В одном из интервью после вынесения приговора Буту Шейндлин признала, что ему «пришлось нелегко», и отметила, что сочла бы срок в 10 лет справедливым.

В субботу в интервью RT Бут заявил, что на суде в США его деятельность называли обычной для бизнесмена. По его словам, судья заявляла, что не видит того, в чем обвиняют Бута. По его словам, в рамках сделки по признанию вины ему предлагали 30 лет тюрьмы вместо пожизненного заключения, но он отказался.

* Запрещенная в России террористическая организация

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