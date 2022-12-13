Судья, приговорившая Бута, заявила, что не считает его террористом

Шейндлин отрицательно ответила на вопрос, верит ли она, что Бут действительно хотел убивать американцев. «Нет, нет, не очень», — отметила бывшая судья.
«На последней встрече агент сказал (Буту — ред.): “Вы понимаете, что это оружие будет использоваться для убийства американцев?” и он (Бут — ред.) сказал: “Да, я понимаю это. И я согласен, они и мои враги”. Так что он сказал это на записи. Он сказал: “Это и мой враг тоже”, — указала бывшая судья.
По ее словам, Бут «произнес слова, но он сам не был террористом, который, как “Аль-Каида”*, влетает на самолете во Всемирный торговый центр».
«Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — подчеркнула Шейндлин.
«Так что я не думаю, что его волнует, кого убило то оружие, которое он продал. Кого убили — того убили. Он продал это обеим сторонам гражданской войны в Африке. Так что я не думаю, что он думал о том, как будет использоваться оружие. Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все», — добавила она.
В одном из интервью после вынесения приговора Буту Шейндлин признала, что ему «пришлось нелегко», и отметила, что сочла бы срок в 10 лет справедливым.
В субботу в интервью RT Бут заявил, что на суде в США его деятельность называли обычной для бизнесмена. По его словам, судья заявляла, что не видит того, в чем обвиняют Бута. По его словам, в рамках сделки по признанию вины ему предлагали 30 лет тюрьмы вместо пожизненного заключения, но он отказался.
* Запрещенная в России террористическая организация