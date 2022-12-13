Российские военные уничтожили украинскую минометную батарею в ДНР

Группа «Викинг» ЗВО после обнаружения минометной батареи в тылу вооруженных формирований Украины осуществила наведение артиллерии и поражение целей. На кадрах с тепловизора можно увидеть результат точных попаданий снарядов калибра 152-мм, что спровоцировало подрыв боекомплекта.
Подобные удары позволяют подрывать слаженность действий украинских сил за линией фронта.
ВС РФ увеличили активность продвижения на Донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск. Село Водяное также является важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения густонаселенных районов ДНР.