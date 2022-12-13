Reuters: США отправили Киеву первую партию энергооборудования на $13 млн в качестве помощи

Эта партия является составной частью пакета помощи объемом $53 млн, о выделении которой было объявлено в ноябре. По словам другого источника, на этой неделе из США будет отправлено еще две партии грузов.
«Наша стратегия сейчас заключается в первую очередь в том, чтобы помочь Украине защитить себя от целенаправленных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, потому что это может привести к гуманитарной катастрофе», — утверждал один из американских чиновников, слова которого приводит Reuters.
В конце ноября США заявили о выделении $53 млн на закупку для Украины оборудования для энергосетей. В Вашингтоне отмечали, что в пакет помощи войдут распределительные трансформаторы и прочее оборудование.
Как уточнили в Госдепартаменте, новый транш помощи станет дополнением к $55 млн, которые были выделены США ранее в качестве экстренной помощи на поддержку энергетического сектора Украины. Ведомство подчеркивало, что в целом с момента начала Россией специальной военной операции Вашингтон предоставил Киеву $145 млн «на ремонт, техническое обслуживание и укрепление украинского энергетического сектора».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.