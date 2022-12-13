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11:01 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили, что Марьинка находится в плотном кольце ВС РФ

ЛУГАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится в плотном окружении российских подразделений, бои идут в центре города. Об этом сообщил во вторник помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Марьинке (ДНР) бои за город продолжаются. Противник оказывает сопротивление, — написал он в своем Telegram-канале. — Город в плотном кольце, бои идут в центре города».

Киселев уточнил, что российские силы взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Марьинке. «ВС РФ осваиваются на освобожденной территории. Трасса на Красногоровку, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, под контролем ВС РФ», — добавил он.

О блокировании путей снабжения украинских сил в Марьинке во вторник сообщил и врио главы ДНР Денис Пушилин. «Марьинка скоро будет свободна, там уже перекрыты пути подвоза. Поэтому ситуация там у тех, кто там находится, у противника, не наилучшая», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее в интервью ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин назвал марьинское направление одним из важных. Он подчеркнул, что бои идут уже в самом населенном пункте. По его словам, позиции и укрепрайоны Вооруженных сил Украины еще есть в Марьинке, но город постепенно освобождается от них.

Народная милиция ДНР начала операцию по освобождению Марьинки к западу от Донецка, откуда украинская армия обстреливала столицу республики, 19 марта. В оборонном ведомстве ранее поясняли, что освобождение Марьинки выведет Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик Донецка из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны. Пушилин отметил, что город сейчас уже на 70% под контролем сил РФ.

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