В ЛНР сообщили, что Марьинка находится в плотном кольце ВС РФ

«В Марьинке (ДНР) бои за город продолжаются. Противник оказывает сопротивление, — написал он в своем Telegram-канале. — Город в плотном кольце, бои идут в центре города».
Киселев уточнил, что российские силы взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Марьинке. «ВС РФ осваиваются на освобожденной территории. Трасса на Красногоровку, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, под контролем ВС РФ», — добавил он.
О блокировании путей снабжения украинских сил в Марьинке во вторник сообщил и врио главы ДНР Денис Пушилин. «Марьинка скоро будет свободна, там уже перекрыты пути подвоза. Поэтому ситуация там у тех, кто там находится, у противника, не наилучшая», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Народная милиция ДНР начала операцию по освобождению Марьинки к западу от Донецка, откуда украинская армия обстреливала столицу республики, 19 марта. В оборонном ведомстве ранее поясняли, что освобождение Марьинки выведет Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик Донецка из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны. Пушилин отметил, что город сейчас уже на 70% под контролем сил РФ.