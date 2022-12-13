Выбраны самые забавные снимки дикой природы На первом месте - неуклюжий львенок
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
Россиянам вернут пяти- и десятирублевые банкноты
Диетолог назвала самые вредные новогодние блюда
Ряд стран ЕС выразил демарш Франции после слов Макрона о России
Тропический ливень в декабре: дороги Москвы превратились в реки
Президент Чехии заявил, что имел ошибочное мнение о Путине
10:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Брянский губернатор сообщил о ночном обстреле города Клинцы

Ночью 13 декабря украинские военные обстреляли город Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, ракету уничтожили российские системы ПВО, но ее обломки попали на территорию промзоны.

Спецоперация на Украине

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в Telegram.

Клинцы находятся в 60 км от границы с Украиной. В городе расположена войсковая часть № 12721. Климов расположен в 30 км от украинской границы, там есть военный аэродром.

Telegram-каналы «Новости Брянска» и Readovka писали, что взрывы произошли в городе Клинцы и в поселке Климово.

Климово расположено в 30 км от украинской границы, там есть военный аэродром.

По данным Readovka, причиной пожара в Климово могло быть бытовое возгорание. Очевидцы из города Клинцы заявили, что пожар начался после обстрела со стороны ВСУ. Они также утверждают, что слышали несколько взрывов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Ты не можешь просто взять и уехать». Как вести бизнес во время СВО
15 млн книг в год. Кто самый читаемый автор в России
Спецоперация на Украине
В Брянской области сообщили об обстреле города Клинцы
Обстрел ВСУ повредил не менее трех жилых домов в Донецке
Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29
ВС РФ ударили по ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта