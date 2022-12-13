Брянский губернатор сообщил о ночном обстреле города Клинцы

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в Telegram.
Клинцы находятся в 60 км от границы с Украиной. В городе расположена войсковая часть № 12721. Климов расположен в 30 км от украинской границы, там есть военный аэродром.
Telegram-каналы «Новости Брянска» и Readovka писали, что взрывы произошли в городе Клинцы и в поселке Климово.
Климово расположено в 30 км от украинской границы, там есть военный аэродром.
По данным Readovka, причиной пожара в Климово могло быть бытовое возгорание. Очевидцы из города Клинцы заявили, что пожар начался после обстрела со стороны ВСУ. Они также утверждают, что слышали несколько взрывов.