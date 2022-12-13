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15:14 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли артиллерийские удары по позициям ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, союзные силы не дали ВСУ контратаковать на Красно-Лиманском направлении.

«Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — рассказали в министерстве.

При этом киевский режим потерял более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.

Неудачными оказались и три контратаки ВСУ на Донецком направлении, где российские войска продолжают наступления, отражая все встречные действия противника.

«В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», —уточнили в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении удары российских военных сорвали попытку мотопехотной роты ВСУ выдвинуться на позиции для контратаки. Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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