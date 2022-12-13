ВС России поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении

«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, союзные силы не дали ВСУ контратаковать на Красно-Лиманском направлении.
«Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — рассказали в министерстве.
При этом киевский режим потерял более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.
«В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», —уточнили в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении удары российских военных сорвали попытку мотопехотной роты ВСУ выдвинуться на позиции для контратаки. Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.