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15:23 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило о срыве контратак ВСУ на трех направлениях

Российская армия пресекла контратаки украинских сил на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Так, в ходе продолжения наступления на донецком направлении российские силы пресекли три контратаки ВСУ, говорится в сообщении. «В результате огневого поражения уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — указывают в ведомстве.

На Южнодонецком направлении сорвана контратака мотопехотной роты ВСУ в направлении села Павловка (Донецкая народная республика), на Краснолиманском — пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны.

«На Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — заявили в министерстве.

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