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16:14 (мск), источник: © РИА Новости

Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит практически по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.

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Согласно данным, тревога объявлена в Киеве, а также во всех областях Украины, кроме Сумской и Житомирской.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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