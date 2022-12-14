02:40 (мск), источник: Известия
Истина в огне: МЧС просит возобновить проверки бизнеса из-за пожаров
Почему предприниматели считают эту меру бесполезной.
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МЧС просит рассмотреть возможность возобновления проверок бизнеса из-за частых пожаров. С таким предложением в адрес главы ведомства Александра Куренкова обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный (письмо есть в распоряжении «Известий»). Как пояснил депутат, именно из-за несоблюдения правил пожарной безопасности в последнее время в РФ сгорело много крупных объектов. Бизнес инициативу не поддерживает, однако эксперты уточняют: проблему с возгораниями решать необходимо и инициатива, поступившая из Госдумы, вполне может этому способствовать.
Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова просят рассмотреть возможность возобновить регулярные проверки бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. С таким предложением к нему обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Как пояснил «Известиям» парламентарий, в России в последнее время горят огромные бизнес-объекты, в которых, как выясняется, не было проверок МЧС.
— Ни плановых, на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность, — подчеркнул депутат.
По его словам, в таком случае необходимо правильно расставить приоритеты, взвесив все риски.
Справка «Известий»
Мораторий на проверки бизнеса был введен 10 марта до конца 2022 года. Речь идет о всех плановых инспекциях, включенных в Единый план на этот год. В том числе о проверках МЧС, Роскомнадзора или трудовой инспекции. В октябре этот мораторий был продлен на 2023 год.
— Да, мораторий призван избавить бизнес от излишней нагрузки, что позволило бы компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться от санкционных потрясений. Также мораторий — сильный антикоррупционный инструмент. Но при этом несоблюдение правил противопожарной безопасности создает угрозу для жизни и здоровья огромного количества людей — посетителей торговых центров, сотрудников, — подчеркнул политик. — На одной чаше весов — жизнь граждан, а на другой — комфортные условия для восстановления бизнеса. При всем уважении к предпринимателям здесь всё же речь должна идти о персональной ответственности как руководителей бизнеса, так и отвечающих за пожарную безопасность. Поэтому мы должны придерживаться принципа «Доверяй, но проверяй».
«Известия» направили запрос в МЧС и правительство с просьбой прокомментировать перспективы поддержки обращения.
В минувшую пятницу, 9 декабря, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что проверки ТЦ OBI в Химках, где в этот день произошел крупный пожар, в последнее время не проводились из-за моратория. В результате инцидента погиб один человек.
Нарушение правил безопасности и ненадлежащее хранение товаров, как установил Следственный комитет, стало причиной сильного пожара цветочной базы на Комсомольской площади в Москве в ноябре. Тогда из огня не удалось выбраться семи гражданам.
В августе крупнейший пожар произошел в Подмосковье на складе OZON. В числе возможных версий произошедшего сотрудники правоохранительных органов назвали замыкание и нарушения при сварке. Один человек погиб, 13 пострадали.
Как сообщали в МЧС ранее, с начала 2022 года в России в зданиях общественного назначения произошло 5197 пожаров. В целом их количество снизилось — в прошлом году за январь-ноябрь таких ЧП было на 5% больше — 5471. Однако людей в 2021-м погибло меньше — 51 человек против 59 в 2022-м. Число жертв выросло на 15,7%, следует из данных ведомства.
Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил «Известиям», что предложение Анатолия Выборного надо поддержать.
— Один пожар за другим! А чего мы ждем? Вторую «Хромую лошадь» и массовой гибели людей? Звоночки-то звучат серьезные, поэтому, конечно, проверки на соблюдение правил пожарной безопасности необходимо возобновить, — заявил парламентарий, добавив: главное не заниматься бюрократизмом при инспекциях и не придираться к условной лишней запятой в документах.
Однако бизнес ожидаемо выступил против такого предложения депутатского корпуса. Так, по словам президента «Опоры России» Александра Калинина, несмотря на мораторий, МЧС в любом случае должно проводить проверки. Причем введенная мера, наоборот, должна была разгрузить ведомство — освободив его сотрудников от проверки мелких объектов.
— Мораторий ведь касается только малого и среднего бизнеса, где нет такой критической ситуации с пожарами. А горят очень крупные объекты. То, что причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности, — это вопрос к МЧС, это они не проводят проверки, — заявил «Известиям» представитель бизнеса.
Согласно постановлению правительства от проверок МЧС сегодня не освобождаются объекты, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. В документе кабмина перечислены объекты дошкольного, начального, среднего образования.
Также мораторий не касается детских лагерей, роддомов, перинатальных центров и организаций, которые оказывают социальные услуги с обеспечением проживания. Кроме того, в списке проверяемых — опасные производства, которые относятся ко второму классу опасности.
Политолог Дмитрий Фетисов считает, что бизнес явно лукавит, когда говорит, что его не освобождали от проверок. По его словам, очевидно, предприниматели боятся давать слабину в одном аспекте, так как вопросы могут возникнуть и по другим проверкам, к которым отношение у бизнеса всегда было крайне негативным. Эксперт считает предложение Анатолия Выборного логичным, другое дело — поддержит ли его сейчас правительство.