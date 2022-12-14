Пушилин назвал Украину одним из главных поставщиков оружия на черном рынке

«Не встречал в последнее время что-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран», — сказал он.
Врио главы ДНР уточнил, что речь в том числе идет о Javelin, «которые легко можно сейчас найти в даркнете, происхождение тоже абсолютно очевидно, это не особо сейчас скрывается».
По словам Пушилина, «данное оружие в достаточно больших количествах перемещается в африканские страны, в том числе». Он отметил, что куда дальше идет вооружение, у него нет информации, «здесь можно только предполагать».
«Что касается реакции на это западных стран, в частности Соединенных Штатов Америки, то мы видели сейчас, я считаю, что это из-за политической конкуренции, это и заявления Республиканской партии о необходимости проведения аудита, то есть поставляемой помощи на Украину. То есть одним из подтекстов является как раз использование, перепродажа этой техники со стороны украинского режима в другие страны», — сказал врио главы ДНР.
По его словам, оружие, поставляемое Украине, попадает в руки «террористов, преступников, это оружие может легко сейчас попадать непосредственно с территории Украины, то есть по сути сейчас даже не совсем опосредованно практически Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция являются спонсорами террористов».
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.