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08:12 (мск), источник: Известия

В Киеве сообщили о взрывах

В центре и на окраинах Киева слышны взрывы. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram сообщил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. По данным издания «Страна.ua», в городе слышны звуки летящих беспилотников.

Накануне сообщалось, что воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

11 декабря взрыв прогремел в Киеве. По сообщениям очевидцев, взрыв был слышен в левобережной части города.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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